8 maddede maske seçimi
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8 maddede maske seçimi

8 maddede maske seçimi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Salgınla beraber maskeler hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Salgınla beraber maskeler hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Koronavirüse karşı mücadelemizde uzmanlar aşı olunsa dahi maske, mesafe ve hijyen üçlüsüne dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyor. Mutasyonlu virüsün ülkemizde görülmeye başlamasından bu yana kendimizi eskisinden çok daha fazla korumamız gerektiğini biliyoruz. Mesafe ve hijyen tamam ama maske konusunda salgının üzerinden bir yılı aşkın vakit geçmesine rağmen kafalarımız karışık.

Tek maske mi çift maske mi? Cerrahi mi N95 mi? Aklımızı kurcalayan tüm bu sorulara açıklık getirmek için Prof. Dr. Ferah Ece ve Ecz. Ece Bayram'a danıştık.

AVRUPA STANDARTLARINDA, TSE ONAYLI OLMALI

Prof. Dr. Ferah Ece, Liv Hospital göğüs hastalıkları uzmanı

Üç katlı, telli, cerrahi maske kullanılmalı.Keserek ya da ayırarak bunu kontrol edebilirsiniz. Dikişlerinin sağlam olması, telin burnun şeklini alabilmesi gerekir. Bu maskelerin orta tabakası 'meltblown' filtresi içermeli. Meltblown daha sık lif yapısına sahiptir, daha yüksek filtreleme kabiliyeti gösterir. Diğer tabakalar da 'non woven' denilen kumaş türünden olmalıdır.

FFP2 (N95) maskeler solunumla alınabilen parçacıkların en az yüzde 95'ini; FFP3 (N99) yüzde 99'unu filtreler. Bunlar 'valfli' ya da 'valfsiz' olabilir. Valfliler daha konforlu bir solunum sağlar. Ancak virüslere karşı daha etkin koruma için valfsiz olanlar tercih edilmeli.

Alınacak maskenin bakanlık ürün takip sistemine kayıtlı, Avrupa standartlarında ve TSE onaylı olması gerekir.

Maskenin çene ya da burun altında durmaması gerekir; alınacak maske ağız ve burnu kapatacak şekilde yüze tam oturmalıdır.

MASKENİZİ İKİ SAATTE BİR MUTLAKA DEĞİŞTİRİN

Ecz. Ece Bayram

Üç çeşidi vardır: Cerrahi, ventilli ve solunum maskesi.

Cerrahi maskeler esas olarak solunum yolu hastalıklarının başkalarına bulaşmasını önlemek için kullanılır. Tek kullanımlıktır, yani sterilizasyonu önerilmez. Uzun süre takılması ya da tekrar kullanılması durumunda koruyucu işlevini yitirmektedir. Bu nedenle iki saatte bir değiştirilmesi gerekir.

Eğer maskeniz üç katlı değilse iki maske üst üste takabilirsiniz.

Ventilli solunum maskelerinin üzerinde nefes aldıkça açılıp kapanan 'valf' bulunur. Filtreleme yapmadan nefesi dışarı verir, hasta kişilerin enfeksiyonu başkasına bulaştırmasına engel olmaz. Bu nedenle mutlaka üzerine cerrahi maske takılması gerekir.

Kaynak: Hürriyet

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