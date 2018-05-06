8 Kişiye Uyuşturucu Satanlar Mahkemece Serbest Bırakıldı

Samsun'da 8 kişiye uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 kişi uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandılar ve savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldılar.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdal T. ve Hüseyin Ç.'nin "uyuşturucu ticareti" yaptıkları istihbaratını aldı ve yaptıkları takip ve çalışma sonucu söz konusu kişilerin 8 ayrı kişiye esrar sattıklarını tespit etti. Erdal T.'nin Yaşardoğu Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 85.33 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 200 adet ecstasy uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 310 lira da para ele geçirdi. Olayla ilgili Erdal T. ve Hüseyin Ç. gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Erdal T. ve Hüseyin Ç., savcı tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade verip suçlamaları kabul etmeyen Erdal T. ve Hüseyin Ç., mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN