8. kez başkan seçildi
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8. kez başkan seçildi

8. kez başkan seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, yapılan genel kurulda 8. kez başkan seçildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, yapılan genel kurulda 8. kez başkan seçildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Olağan Genel Kurulu Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda yapıldı. Genel kurula Başkan Diril'in yanı sıra, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz,

gaziler ve aileleri katıldı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut Başkan Ahmet Diril, 8. kez başkan seçildi. Diril yaptığı konuşmada, genel kurula katılan protokol ve oy kullanan dernek üyelerine teşekkür etti. - SAMSUN

8. kez başkan seçildi
8. kez başkan seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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