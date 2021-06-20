8. kattan taşıdığı kumların üstüne düşen işçi öldü
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8. kattan taşıdığı kumların üstüne düşen işçi öldü

8. kattan taşıdığı kumların üstüne düşen işçi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da inşaatta çalışan bir işçi, sekizinci katta dengesini kaybedip taşıdığı kumların üzerine düşerek hayatını kaybetti.

Adana'da inşaatta çalışan bir işçi, sekizinci katta dengesini kaybedip taşıdığı kumların üzerine düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi 68048 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisindeki apartman inşaatında kumcu olarak çalışan Mehmet Kapukaya (65) sekizinci katta el arabasıyla kum taşırken dengesini kaybedip zemindeki kumların üzerine düştü.

Olayı gören diğer çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kapukaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Kapukaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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