Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü...İşçilerin iskelede ölüm kalım savaşı kamerada
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Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü...İşçilerin iskelede ölüm kalım savaşı kamerada

27.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:50

Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü.

Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü...İşçilerin iskelede ölüm kalım savaşı kamerada

8. katta iskelede mahsur kalan iki işçinin zor anları böyle görüntülendi

Bir ucu havaya yükselen iskelede mahsur kalan ve emniyet kemeleri ile hayata tutunan iki işçinin kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı

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ANTALYA - Antalya'da motorun bozulması sonucu 8'inci katta iskelede mahsur kalan iki boya ustasının mahsur kalma ve kurtarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 905. Sokak'taki 10 katlı bir binada meydana gelmişti. Binanın dış cephesinde boya yapan Zafer Cücük ve Zeki Türk, iskele motorlarından birinin arızalanması sonucu 8'inci katta mahsur kaldı. İskelenin bir yönü aşağı doğru düşerken iki işçi, 'İmdat, fişi çekin' diye bağırarak yardım istedi. Sesleri duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, emniyet kemerleri takılı iki işçi iskelede korku dolu anlar yaşadı. Ömer Kodak isimli vatandaş diğer motorun fişini çekti ve komşularının yardımıyla iki işçiyi pencereden eve aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen işçilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. İki işçi yaşadıkları korkuyu üzerlerinden bir süre atamadı.

"İşçiler kamerada"

Öte yandan, iki işçinin yaşadığı korku dolu anlar bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir ucu havaya yükselen iskele üzerinde mahsur kalan iki işçi, 9. kat penceresindeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak içeri alındı.

Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü...İşçilerin iskelede ölüm kalım savaşı kamerada
Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü...İşçilerin iskelede ölüm kalım savaşı kamerada
Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü...İşçilerin iskelede ölüm kalım savaşı kamerada
Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü...İşçilerin iskelede ölüm kalım savaşı kamerada
Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü...İşçilerin iskelede ölüm kalım savaşı kamerada
Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü...İşçilerin iskelede ölüm kalım savaşı kamerada
Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü...İşçilerin iskelede ölüm kalım savaşı kamerada
Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü...İşçilerin iskelede ölüm kalım savaşı kamerada
Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü...İşçilerin iskelede ölüm kalım savaşı kamerada
Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü...İşçilerin iskelede ölüm kalım savaşı kamerada
Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü...İşçilerin iskelede ölüm kalım savaşı kamerada
Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü...İşçilerin iskelede ölüm kalım savaşı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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