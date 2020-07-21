8. katta boya kovası üzerinde çalışan işçi yürekleri ağızlara getirdi
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8. katta boya kovası üzerinde çalışan işçi yürekleri ağızlara getirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın 8. katında plastik boya kovası üzerinde çalışan işçi yürekleri ağızlara getirdi.

8. katta boya kovası üzerinde çalışan işçi yürekleri ağızlara getirdi
21.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:49

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın 8. katında plastik boya kovası üzerinde çalışan işçi yürekleri ağızlara getirdi.

İlçe merkezinde yapımı süren 12 katlı bir binanın 8. katında pencere takan ve son kontrollerini yapan işçi görenleri şaşkına çevirdi. Hiçbir iş güvenliğine uymayan, hayatını hiçe sayan işçi, iş kazaları tedbirsizlikten mi kaynaklanıyor sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

İşçi, ayaklarının altında boya kovası olduğu halde yukarıya uzanarak çalışmasını sürdürdü. Hayatını riske edip metrelerce yüksekte önlem almadan çalışan işçi neyse ki başına bir kaza gelmeden çalışmasını tamamladı.

Yürekleri ağza getiren o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. İşçinin işini şans eseri kazasız tamamlamasıyla çevredekiler derin bir nefes aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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