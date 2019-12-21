8 katlı iş merkezinin terasında yangın
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8 katlı iş merkezinin terasında yangın

BATMAN'da 8 katlı bir iş merkezinin terasında çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

21.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:01
8 katlı iş merkezinin terasında yangın

BATMAN'da 8 katlı bir iş merkezinin terasında çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, saatlerinde kent merkezindeki 8 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin teras katında nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine  belediye ile TÜPRAŞ bünyesindeki itfaiye erleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaptıkları söndürme çalışmalarıyla yangını kontrol altına alırken, iş merkezinin teras katında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 


Kaynak: DHA
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