8 katlı apartmanda yangın paniği

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, apartmanda oturan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangının çıktığı daire kullanılmaz hale gelirken, 3 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangın, 05.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 206/32 sokakta bulunan 8 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden apartman sakinleri durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede dairenin tamamını sararken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri apartmanda oturan vatandaşları tahliye etti. Müdahaleler sonucunda, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı daire kullanılmaz hale gelirken, 3 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara ayakta müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından 3'üncü kattaki dairelerinin penceresinden kurtarılan Şükran Y., "Eşim uyandırdı beni, koridora çıkmaya çalıştık. Çok fazla duman vardı, eşim sağolsun o daha sakin ve daha temkinli, 112'yi aradık. Bizi pencereden kurtardılar. Alt katın durumunu öğrendik, iyilermiş" diye konuştu. Öte yandan, yangının çıktığı dairede bulunan vatandaşların, yangın başlayınca dışarıya çıktıkları ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı