8. Kastamonu Ahşap Fuarı'na Doğru

Türkiye'nin ilk ahşap fuarı olma özelliğini taşıyan ve bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Kastamonu Ahşap Fuarı için Tosya'da istişare toplantısı yapıldı.



Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'in başkanlığında bir restoranda düzenlenen toplantıda 3-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek fuarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda AA muhabirine açıklama yapan Vali Yaşar Karadeniz, şunları söyledi:

"Ahşap üretimi ilimizin her ilçesinde yapılmakla birlikte Tosya'nın ayrı bir önemi var. Özellikle kapı ve mobilya üretiminin makine kısmında Tosya diğer yerleşim yerlerimize göre daha önde gidiyor. Dolayısıyla fuarın hazırlık toplantısın Tosya'da yapılması konusunda buradaki odamızın talebi oldu ve o talep doğrultusunda toplantıyı yaptık.

8. Kastamonu Ahşap Fuarı'nın ayrı bir sokağında sadece Tosya ürünleri sergilenecek. Bu bakımdan da fuarda özel bir konum elde etmiş oldu. Düzenlenecek fuarın Kastamonu'ya Tosya'ya ve bölgemizin tüm ahşap ve ahşaba dayalı sanayi üreticilerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."