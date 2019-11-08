8 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

08.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:26

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Fena durumda değiliz ama liderliğin devamlılık göstermesi önemli

"Kulüp başkanlarımızı kıramadık ve başkan yardımcılığını kabul ettik"

"Elimizdeki kadroyu sene sonuna kadar korumak istiyoruz""Biz hedefi kendi içimizde koyarız"

SÜPER LİG20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa GALATASARAYSarı-kırmızılılar, sabah saatlerinde Madrid'den Gaziantep'e giderek kampa girecek.Takım kente varacak.BEŞİKTAŞ14.00 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Braga'da yapacağı antrenmanla başlayacak. İdmanın ardından da kafile İstanbul'a dönecek.A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynayacağı İzlanda ile Andorra maçlarının aday kadrosu açıklanacak.10.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Brand Week İstanbul'a katılacak.19.00 A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Hollanda ile karşılaşacak.

TFF 1. LİG19.00 Adana Demirspor - Eskişehirspor

BASKETBOLEuroleague20.45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ19.30 Nilüfer Belediyesi - VakıfBank18.30 Galatasaray HDI Sigorta - PTT

GOLF

Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası devam edecek.

Kaynak: DHA