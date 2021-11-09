8 Kasım 2021 Haberleri
8 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk yorum: Onaylamak mümkün değil
- Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları
- Fenerbahçe stadının çevresinde gece operasyonu! Taraftarlar her yere aynı pankartı astı
- Real Madrid'de tarihi Mbappe seferberliği! Fransız yıldız için takımın yarısı gönderiliyor
- 71 yaşındaki adam, kadını taciz edip yalancı şahit tutmaya çalıştı iddiası
- Nijer'de okulda yangın: 25 çocuk öldü, 14 çocuk yaralandı
- Antalya'da tedirgin eden görüntü! Bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü
- Alparslan: Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu
- Fenerbahçe'de kaos patlak verdi! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan videosu! Geçmişteki sözlerini hatırlattı
- Papara'ya erişim sorunu yaşanıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
- Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı
- Ruslardan ilk sinyal geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı adım adım tekrarlanmaya gidiyor
- Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler! Vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı
- Kontrol noktasında otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu
- Salah'ın başarısının sırrı yediklerinde! İşte yıldız futbolcunun çarpıcı beslenme programı
- Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak miktar
- Son Dakika: Türkiye'de 8 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 27 bin 824 yeni vaka tespit edildi
- İBB Meclisi'nde fenalaşan CHP'li üye hastaneye kaldırıldı
- TFF: Misafir takım seyircileri müsabakalara alınmayacak
- Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor
- Samet Aybaba iddiaları doğruladı! Deneyimli hoca, Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştırmaya hazırlanıyor
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit yakınına küfreden Türkkan'a sert tepki: Neresinden tutarsanız alçaklık
- Nehir Erdoğan, Sana Söz dizisinde Müge Anlı oldu
- Yusuf Kenan Çalık, NTV'yle yolları ayırdı! Deneyimli spor spikerinin yeni adresi L1 Üçgen oldu
- Oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşinin düğününde çiftetelli oynadı
- Alec Baldwin'in yönetmeni öldürdüğü Rust filminin setinden bela eksik olmuyor! Çalışanı, zehirli örümcek ısırdı
- Bakan Gül'den Süleyman Soylu'ya gönderme: Hukuk önden yürüsün
- İşine son verilmesinin sebebi gördüğü kişiyi öldürdü, 'Ekmek davası' dedi
- Gürcistan'da açlık grevini sürdüren tutuklu Saakaşvili hastaneye kaldırıldı
- Dev satışın ardından Newcastle United ilk imzayı attırdı! Yeni teknik direktör Eddie Howe oldu
- Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba pozlar
- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sis açıklaması: Yüzde 25 oranında azaltma yapılacak
- Galatasaray maçında yayının kesilmesine neden olmuştu! Acun Ilıcalı'nın kanalına yasa dışı bahis cezası
- TOGG için kritik toplantı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda son durum ele alındı
- Jennifer Lopez ve Ben Affleck, havalimanında dakikalarca öpüştü
- Son Dakika: Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine Meral Akşener'den ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil
Türkiye'nin #Deprem konusunda hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz?— Haberler (@Haberler) November 8, 2021
#Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın olası bir ayrılığının ardından kimi görmek istersiniz?— Haberler (@Haberler) November 8, 2021
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