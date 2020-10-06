8. Karadeniz Petrol ve Gaz Konferansı

Avusturya merkezli OMV'nin Arama, Üretim ve Geliştirme Departmanı Kıdemli Başkan Yardımcısı Peter Zeilinger, Tuna-1 keşfinin Karadeniz'deki potansiyele yeniden dikkati çektiğini belirterek "Geleceğe dönük tahminlerin yapılması, risk iştahı olan yatırımların çekilmesi, altyapı erişimi, rekabet...

Avusturya merkezli OMV'nin Arama, Üretim ve Geliştirme Departmanı Kıdemli Başkan Yardımcısı Peter Zeilinger, Tuna-1 keşfinin Karadeniz'deki potansiyele yeniden dikkati çektiğini belirterek "Geleceğe dönük tahminlerin yapılması, risk iştahı olan yatırımların çekilmesi, altyapı erişimi, rekabet gücü gibi bazı ön koşulların yerine getirilmesiyle Karadeniz, Avrupa'ya doğal gaz tedarikinde anahtar bir oyuncu haline gelebilir." dedi.

Zeilinger, 8'inci Karadeniz Petrol ve Gaz Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Karadeniz'de ilk kuyunun 1949'da açıldığını ve bölgede şimdiye kadar açılan kuyu sayısının 103 olduğunu söyledi. Söz konusu rakamların çok yüksek olmadığına işaret eden Zeilinger, sondaj çalışmalarının azlığının Karadeniz ile Türkiye'nin sığ ve derin denizlerini de içine alan bölgede daha fazla keşfedilmemiş kaynağın olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Zeilinger, Karadeniz'deki kaynakların aranması ve geliştirilmesinde altyapı erişiminin önemli rol oynadığına aktararak "Daha önce dar girişi nedeniyle boğazlara erişim bir engeldi ancak artık öyle değil. Daha önce Türk sondaj gemisinin buralardan geçişini gördük. Karadeniz'e diğer başka derin deniz sondaj gemilerinin girişine de şahit olduk. Ancak, Kuzey Denizi ile kıyasladığımızda bir fark yaratmak için sondaj çalışmalarında 10 kat artış olması gerekiyor." diye konuştu.

"Tuna-1 keşfi Karadeniz'deki potansiyele yeniden dikkati çekti"

Zeilinger, TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarının büyük doğal gaz kaynaklarının taşınmasında kullanılabileceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Türkiye hariç Karadeniz'deki pek çok ülke için derin denizlerde yapılacak büyük keşifler, iç tüketimleri için çok fazla olacaktır. Bu nedenle altyapıya ihtiyacınız olacak. Romanya'da altyapı kurulmuş vaziyette. Ukrayna'dan Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'a giden bir altyapı mevcut. TürkAkım ve Mavi Akım üzerinden kurulmuş bir altyapı da var. Bu nedenle Karadeniz şu an Kuzey Denizi'ni yakalıyor."

Norveç'in Kuzey Denizi'ndeki tecrübesi ve yatırım çekebilme yeteneğinden çok şey öğrenilebileceğini belirten Zeilinger, şunları kaydetti:

"Rekabet ve riskli yatırım çekebilme yeteneği başarının anahtarını oluşturuyor. Karadeniz'in Avrupa'ya gaz tedarikinde anahtar bir oyuncu olması için gereken şeylerin başında hem sığ hem derin alanlardaki tahminler geliyor. Tuna-1 keşfi Karadeniz'deki potansiyele yeniden dikkati çekti. Bölgedeki diğer keşiflerden de buradaki potansiyeli gördük. Norveç'teki binin üzerindeki sondaj sayısıyla Karadeniz'deki yüzün üzerinde sondaj sayısını kıyasladığımızda burada keşfedilmemiş büyük kaynakların olduğunu söyleyebiliriz. Geleceğe dönük tahminlerin yapılması, risk iştahı olan yatırımların çekilmesi, alt yapı erişimi, rekabet gücü gibi bazı ön koşulların yerine getirilmesiyle, Karadeniz, Avrupa'ya doğal gaz tedarikinde anahtar bir oyuncu haline gelebilir."

Romanya enerji şirketi Black Sea Oil & Gas Üst Yöneticisi Mark Beacom da sıfır karbonlu bir gelecek hedefi için çalıştıklarını ve doğal gazın da bu dönüşümde en çevreci araçlardan biri olarak yer alacağını ifade etti.

Rekabet açısından bakıldığında Karadeniz'in Avrupa'ya kaynak sağlama potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Beacom, "Özellikle coğrafi konumuna bakarak, Karadeniz istikrarlı enerji kaynaklarına ihtiyacı olan Avrupa'nın eşiğinde bulunuyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu