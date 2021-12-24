8 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı - Haberler
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8 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

8 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de TEM yolunda durdurulan araçta bulunan 8 kaçak göçmen yakalandı.

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KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de TEM yolunda durdurulan araçta bulunan 8 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda bir aracı durdurdu. Araçta 8 kaçak göçmen olduğu görüldü. Araç sürücüsü E.S. gözaltına alındı. 8 kaçak göçmen işlemler için İl Göç İdaresine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen E.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


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