8 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de TEM yolunda durdurulan araçta bulunan 8 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda bir aracı durdurdu. Araçta 8 kaçak göçmen olduğu görüldü. Araç sürücüsü E.S. gözaltına alındı. 8 kaçak göçmen işlemler için İl Göç İdaresine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen E.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Son Dakika Haberleri

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