8'inci sınıf öğrencisinden yerli otomobil için "emniyet kemeri" önerisi

27.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:18

Çorum'da 8. sınıf öğrencisi Kevser Karaca, yerli otomobilde klima, radyo gibi özelliklerinin kullanımının emniyet kemerinin takılmasına bağlanabileceği önerisinde bulundu.

İskilip Hacı İsmail Kavlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 8. sınıf öğrencisi Kevser Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunca (TOGG) üretilecek yerli otomobille ilgili önerilerini anlattı.

Karaca, mektubunda, yerli otomobildeki emniyet kemerine ısıtma özelliği eklenebileceği, ayrıca kemerin tokasına yerleştirilecek sensörle aracın radyo, klima gibi çeşitli özelliklerinin emniyet kemerinin takılmasıyla aktif hale getirilmesinin sağlanabileceğini belirtti.

Bu sayede emniyet kemeri kullanımının zorunlu hale geleceğini aktaran Karaca, ayrıca sahte emniyet kemeri tokası kullanımının da önüne geçilebileceğini vurguladı.

Ülkesine faydalı bir birey olmak için çeşitli konularda araştırmalar yaptığını aktaran Karaca, mektubunda şu görüşlere yer verdi:

"Ülkemi çok seviyorum. Fikirlerimi heyecanla kağıda döktüm. Umarım sizler tarafından da beğenilir. Özellikle yerli otomobilimizin üretimine başlanacağı bugünlerde projeyi otomobilde görmek milletimiz için çok faydalı ve hayırlı olacaktır. Böylelikle araçlarımızda hem başka markalarda olmayan bir özellik olacak hem de araçlarımız daha güvenli hale gelecektir. İnşallah siz de bu projeyi beğenirsiniz ve ben de vatanım, milletim için hayırlı, yararlı bir iş yapmış olurum."

Kaynak: AA