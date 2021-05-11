Caribou Matematik Yarışması'nın dünya şampiyonu Türkiye'den
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Caribou Matematik Yarışması'nın dünya şampiyonu Türkiye'den

Caribou Matematik Yarışması'nın dünya şampiyonu Türkiye'den
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Uğur Okulları 8. sınıf öğrencisi Semih Koçer, Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu.

Uğur Okulları 8. sınıf öğrencisi Semih Koçer, Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, "Uluslararası Caribou Contest Matematik Yarışması"nın 6. kupa maçı sonuçlandı. Dünya genelinde 6 bin 679 öğrencinin katıldığı yarışmada, Uğur Okulları Batıkent Kampüsü 8. sınıf öğrencisi Semih Koçer, kendi kategorisinde tüm sorulara doğru yanıt vererek dünya birincisi oldu. Küçük yaşlardan bu yana matematik dersine ilgi duyan Semih Koçer, elde ettiği dünya şampiyonluğu derecesiyle hem ailesine hem de öğretmenlerine gurur yaşattı.

???????- "Bireysel ve kitlesel başarıyı önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, öğrencilerin uluslararası yarışmalarda başarı göstermesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Çiçek, "Uluslararası Caribou Contest Matematik Yarışması'nda kendi yaş grubunda dünya birincisi olan öğrencimiz Semih Koçer ile gurur duyuyoruz. Ayrıca Türkiye genelindeki okullarımızdan yarışmaya katılan 194 öğrenciden 5'i kendi kategorisinde dünya genelinde ilk 200'de, 23 öğrencimiz de kendi kategorisinde Türkiye genelinde ilk 100'de yer almıştır. Eğitim stratejilerimizi öğrencilerin, 21'inci yüzyıl becerileriyle donanmaları üzerine kurguluyoruz. Öğrencilerimizi akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak destekleyen bir kurum olarak hem bireysel hem de kitlesel başarıları önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, öğrencilerin matematiği severek yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli Uluslararası Caribou Contest Matematik Yarışması, internet ortamında İngilizce olarak düzenleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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