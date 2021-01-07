Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü
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Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü

07.01.2021 15:10 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:01

Sinop'ta 8'inci kattaki dairenin balkonundan düşen emekli öğretmen Fatma Kar hayatını kaybetti. Acı haberi alan Sadettin Kar, eşinin cansız bedeninin başında gözyaşı döktü.

Öğle saatlerinde Zeytinlik Mahallesi'nde emekli öğretmen Fatma Kar, dengesini kaybedip 8'inci kattaki dairenin balkonundan düştü.

EŞİNİN BAŞINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Sadettin Kar, eşinin cansız bedeninin başında gözyaşı döktü. Polis ekipleri Sadettin Kar'ı teselli etmeye çalıştı.

Yapılan incelemenin ardından Fatma Kar'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN

Haber Yorumları (4)
KAAN: Kadınlarımız bize allahın emanetidir. . Gözümüz gibi bakalım. .
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MALESEF: Eşinin başında oturup ağlayanda var, Eşini kendi elleriyle katleden pislik adamlarda var. Allah sabır versin, Eşlerinize iyi bakın
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FERNNO: Allah Rahmet Eylesin
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