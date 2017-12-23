8'inci Kattan Düşüp Öldü

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, elektrik işleri yaparken bir apartmanın 8'inci kat balkonundan düşen Tufan Kiriş, öldü.



Torbalı'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Barış Yapı Sitesi'ndeki bir dairede elektrik işlerini yapan 45 yaşındaki Tufan Kiriş, 8'inci kattaki balkondan düştü. Balkonda çalıştığı sırada dengesini yitiren Kiriş, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, Kiriş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



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