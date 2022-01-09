8'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ; BALKON ÇATISI KURTARDI - Haberler
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8'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ; BALKON ÇATISI KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da 8'inci katta oturan Ç.Y. adlı kadın (37) dengesini kaybedip 3'üncü kattaki balkonun çatısına düştü.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da 8'inci katta oturan Ç.Y. adlı kadın (37) dengesini kaybedip 3'üncü kattaki balkonun çatısına düştü. Ç.Y.'nin kurtarılmayı beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi, Doğanbey Toplu Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, 8'inci katta oturan Ç.Y. dengesini kaybedip 3'üncü kattaki balkonun çatısına düştü. Ç.Y.'yi gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaralanan Ç.Y.'yi kurtarıp, bir apartman sakininin evine aldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ç.Y, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ç.Y. olası bir iç kanama ihtimaline karşı gözlem altına tutulurken, kadının kurtarılmayı beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturmaya başlayan polis, Ç.Y.'nin düşme anında evinde olan eşi Y.Y.'yi ifadesi için emniyete götürdü.

8'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ; BALKON ÇATISI KURTARDI

8'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ; BALKON ÇATISI KURTARDI

8'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ; BALKON ÇATISI KURTARDI

8'inci kattan düştü; balkon çatısı kurtardı

8'inci kattan düştü; balkon çatısı kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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