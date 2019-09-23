8'inci kattan düşen ingilizce öğretmeni hayatını kaybetti

23.09.2019 08:06

ADANA'da, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İngilizce öğretmeni Selma Mönür (48), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79105 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 8'inci katındaki dairede oturan İngilizce öğretmeni Selma Mönür, henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Bahçedeki toprak zemine çakılıp, ağır yaralanan Mönür, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Mönür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan Mönür'ün intihar mı ettiği yoksa dengesini kaybedip mi düştüğü ise polisin başlattığı soruşturmanın sonucunda belli olacak.

Kaynak: DHA