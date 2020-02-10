8 ilde köy köy gezerek 2 milyon lira dolandırmışlar

10.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:24

Kendilerini tüccar olarak tanıtıp satın aldıkları büyükbaş hayvanların parasının büyük bölümünü ödemeyerek köylüleri yaklaşık 2 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si Kayseri'de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yeşilhisar Cumhuriyet Savcılığınca, büyükbaş hayvan alımı yapan bazı kişilerin köylüleri dolandırdığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

İncelemeler neticesinde vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren jandarma, zanlıların organize suç örgütüne üye olabileceklerini değerlendirdi.

Yaklaşık bir yıl süren kapsamlı çalışmalar sonucunda şüphelilerin, Kayseri, Adana, Konya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin, Niğde ve Antalya'da yaklaşık 100 kişiyi kendilerini tüccar olarak tanıtıp, satın aldıkları büyükbaş hayvanların parasının büyük bölümünü ödemeyerek dolandırdıkları belirlendi.

İğneyle bayıltıp ucuza almaya çalışmışlar

Şüphelilerin pazarlık yaptıkları esnada fırsat bulduklarında uyuşturucu iğneyle bayılttıkları hayvanı, "ölüyor" bahanesiyle daha ucuza almaya çalıştıkları da tespit edildi.

Zanlıların, köy köy gezdikleri 8 ilde 100 kişiyi aynı yöntemle yaklaşık 2 milyon lira dolandırdıkları ve aldıkları hayvanları kasaplara sattıkları belirlendi.

Jandarma tarafından Adana'nın Kozan ilçesinde oldukları tespit edilen şüpheliler C.Y, A.Y. ve M.B. eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Yeşilhisar'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip Yeşilhisar Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan C.Y. ve M.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan zanlılarla hareket ettikleri değerlendirilen 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mağdurlardan 75 yaşındaki Mustafa Soy'un torunu Mustafa Soy, AA muhabirine, şüphelilerin dedesini yaklaşık 17 bin lira dolandırdıklarını söyledi.

Dolandırılanların sadece kendileri olmadığını belirten Soy, şunları kaydetti:

"Dedem dolandırıldığında Ankara'daydım. Dedem beni aradı ve 'Hayvanları satıyorum.' dedi. Ben de 'Tamam' dedikten 5 dakika sonra tekrar dedemi arayıp 'Parayı aldın mı?' dedim. O da, 'Yok' deyince ben de 'O zaman seni dolandırdılar.' dedim. Dedem de gidip jandarmaya şikayet etmiş. Hatta diğer hafta da Niğde'de birini daha dolandırmışlar. Sürekli bunu yapıyorlarmış.

Sağ olsun jandarmamız da bu kişileri yakalamış. Adaletin yerini bulmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. Dedemin 4 hayvanı için 19 bin 300 liraya anlaşmışlar. 2 bin lirasını vermişler, 'Geri kalanını yarın sabah vereceğiz.' diyerek gitmişler. O parayı getirmediler."

Kaynak: AA