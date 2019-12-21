8 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 18 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » 8 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 18 gözaltı - Haberler

8 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 18 gözaltı

Amasya merkezli 8 ilde yapılan ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 18 şüpheli gözaltı alındı.

21.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:52
8 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 18 gözaltı

merkezli 8 ilde yapılan ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 18 şüpheli gözaltı alındı.


Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 37 ihaleye fesat karıştırdığı tespit edilen şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Amasya merkezli Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Ankara, Çorum ve 'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 19 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.


Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - AMASYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler