8 İl ve KKTC'de Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

Çankırı merkezli 8 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Çankırı merkezli 8 il ve KKTC'de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda 9 subay ve astsubay yakalandı. Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada Çankırı, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Kırıkkale, Hakkari, Şırnak ile KKTC'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 8'i aktif görevde, biri ihraç edilmiş 9 subay ve astsubay gözaltına alındı. Yapılan sağlık kontrollerinden sonra zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Hilmi Çelikel/İHA)