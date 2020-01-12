8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 6 gözaltı (2)
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8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 6 gözaltı (2)

5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDAİzmir'in Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan çoğunluğu Suriye uyruklu 19 kaçak göçmenin taşındığı fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı...

12.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:00
8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 6 gözaltı (2)

5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

İzmir'in ilçesinde yasadışı yollarla 'a geçmeye çalışan çoğunluğu Suriye uyruklu 19 kaçak göçmenin taşındığı fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Organizatör olduğu iddiasıyla ilk olarak gözaltına alınan şahsın sorgusundan yola çıkan ekipler, olayla ilgisi oldukları iddia edilen 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.Tolga TAHÇI/İZMİR,


Kaynak: DHA
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