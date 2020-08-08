8 helikopter,1 uçak yangına müdahale ediyor
8 helikopter,1 uçak yangına müdahale ediyor Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazda 7 kişi yaralandı.
08.08.2020 19:34 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:43
8 helikopter,1 uçak yangına müdahale ediyor
AMASYA - Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazda 7 kişi yaralandı.
Amasya-Taşova karayolu Filingiller mevkiinde 34 İN 8619 ve 34 SCR 22 plakalı 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil ekipleri tarafından Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA