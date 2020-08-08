8 helikopter 1 uçak yangına müdahale ediyor
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8 helikopter 1 uçak yangına müdahale ediyor

Muğla'nın Milas ilçesi Selimiye Mahallesi Kılavuz mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

8 helikopter 1 uçak yangına müdahale ediyor
08.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:19

Muğla'nın Milas ilçesi Selimiye Mahallesi Kılavuz mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de tüm birimleri ile özellikle zeytinlik alanda söndürme çalışmasına katıldı.

Saat 14.30 sıralarında Milas Selimiye Mahallesi Kılavuz mevkiindeki zeytinlik alanda başlayan yangına önce Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler ormana sıçradı. Yangına önce havadan Milas ve Bodrum'da konuşlu iki helikopter havadan müdahale etti. Karadan bölgedeki tüm arazöz ve işçiler yangın bölgesine sevk edildi.

Yangın rüzgarın şiddeti ile büyümesi sonrası Marmaris, Nazilli ve Fethiye'den takviye helikopter gönderildi. Sık çam ormanlarının bulunduğu alanda büyüyen orman yangınına Antalya ve İzmir den takviye uçak ve helikopterler müdahale etti. Havadan toplam 10 helikopter ve 2 uçak söndürme çalışmasına katılırken, yerden de çok sayıda arazöz, su tankı ve işçi müdahalesini sürdürüyor. Milas yangını sürürken İzmir ve Fethiye'de de orman yangını çıkması üzerine bir uçak ve iki helikopter diğer bölgelere sevk edildi.

Çıkış nedeni belirlenemeyen ve önce zeytinlik alanda başlayan yangının yerleşim birimi dışında olduğu açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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