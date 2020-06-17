8 hektar alandaki arpa ve buğday yandı DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde çıkan yangında, 8 hektarlık iki tarlada ekili buğday ve arpa küle döndü.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde çıkan yangında, 8 hektarlık iki tarlada ekili buğday ve arpa küle döndü.

Honaz ilçesinin kırsal Ovacık Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında, hasat yapılan tarlada anız yangını çıktı. Alevler, kısa sürede yayılarak, yakındaki Zeki Şahin ve Hasan Çetin'e ait hasadı yakın olan arpa ve buğday ekili tarım arazilerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler arazi içindeki iki evin de çevresini sardı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu alevleri evlere ulaşmadan söndürdü. Yangında, toplam 8 hektarlık iki tarladaki arpa ve buğday küle döndü. Tarlaların içinde ve çevresindeki ağaçlar da zarar gördü. Ovacık Mahallesi'nde yaşayan Osman Gökgöz, "Biçilmeyi bekleyen arpa ve buğdaylar yandı. Üzüldük, elimizden bir şey gelmedi. Hasat yapılmamıştı. Şükür ki evlerde zarar yok. İtfaiye hızlı bir şekilde gelip müdahale ederek, alevleri söndürdü" dedi.

?Jandarma, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA