8 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 8 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 8 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 8 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 8 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 8 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 8 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

8 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada son 24 saatte 39.361 test yapıldığı ve 989 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bugün 19 kişi hayatını kaybetti ve 3.411 kişi iyileşti.

8 Haziran Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

8 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 171.121 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.711'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 625, toplam entübe hasta sayısının ise 261 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 141.380 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK." dedi.

Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/uiZYI4J6nr

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2020

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.