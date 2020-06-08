8 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz: Pandemiyle ilgili özel tedbirlerimiz var"Maçlar seyircisiz ama insanların maçları takip edecekleri yerler önemli""Maçlardan 2 gün önce personele koronavirüs testi yapılacak" "Ankara'da 6222 kapsamında yapılan işlem 3 yılda yüzde 60 azaldı""İnşallah bu...

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz: Pandemiyle ilgili özel tedbirlerimiz var "Maçlar seyircisiz ama insanların maçları takip edecekleri yerler önemli" "Maçlardan 2 gün önce personele koronavirüs testi yapılacak" "Ankara'da 6222 kapsamında yapılan işlem 3 yılda yüzde 60 azaldı""İnşallah bu sene Ankaragücü ligde kalacak" "Maçlardan 2 gün önce personele koronavirüs testi yapılacak" "Ankara'da 6222 kapsamında yapılan işlem 3 yılda yüzde 60 azaldı""İnşallah bu sene Ankaragücü ligde kalacak" GALATASARAYTakım izinli TRABZONSPORBordo mavili takım, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek. BEŞİKTAŞ18.00 Siyah beyazlı takımda Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıkları başlayacak. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 10.30 İstanbul ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA