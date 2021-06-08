8 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 8 Haziran Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31505 sayılı Resmi Gazete
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8 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 8 Haziran Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31505 sayılı Resmi Gazete

8 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 8 Haziran Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31505 sayılı Resmi Gazete
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8 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Haziran Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

8 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Haziran Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13)

–– Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/47, K: 2021/16 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2021 Tarihli ve 2018/15128 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2021 Tarihli ve 2018/35039 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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8 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 8 Haziran Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31505 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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