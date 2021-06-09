8 Haziran 2021 Haberleri
8 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- Behzat Uygur'un müzisyen göndermeli aşı tepkisine Bakan Koca'dan yanıt: Sizin sıranız gelmişti zaten
- ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye dahil 90 ülke için yaptığı seyahat uyarısı seviyesini düşürdü
- Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde sürpriz son! Başrol oyuncusu diziye veda etti
- Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atan kişi dövüş ustası çıktı
- Genç kadın, banyoda doğurduğu bebeğini 9 bıçak darbesiyle öldürdüğü ortaya çıktı
- Tek katlı baraka alev alev yandı! Panik yapan kadın kendini balkondan attı
- Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Hoca bile olamazsın' sözlerine yanıt: O üniversitede 8 sene ders verdim
- Prof. Dr. Görür'den Ulaştırma Bakanı'nın deniz salyası çıkışına itiraz: Umarım şaka yapmıştır
- Aboubakar'dan Beşiktaş'a büyük çalım! Al Nassr'a transfer oldu
- İlber Ortaylı yine yaptı yapacağını! Cansu Canan Özgen'den sonra bir 'maşallah' da Hülya Avşar'a
- Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin ikinci çocukları dünyaya geldi
- Bakanlar Adil Karaismailoğlu ve Bekir Pakdemirli'den deniz salyası için iki farklı çözüm önerisi
- Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti
- Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimi olayında 2 tutuklama
- Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın enerjiye dönüş görüntülerini paylaştı
- Başörtülü akademisyene saldırıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oluyor
- Sağlık sorunlarıyla savaşan Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz için acil ameliyatını erteledi
- İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'nun deniz salyası çıkışına tepki: Herhalde rüyasında gördü
- Son Dakika: Öğretim üyelerinin ve üniversite personellerinin aşılanmasına yarın başlanıyor
- Mahkeme başkanı Esat Toklu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Otel ödeme dekontunu da yayınladı
- İran cumhurbaşkanı adaylarının televizyon tartışmasında 'Türkçe-Azerice' polemiği
- Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi
- Ulukartal ailesinin mal paylaşımı kavgası! Oya Ulukartal, eşi ve oğlunun kendisinden hisse kaçırdıklarını iddia etti
- Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı
- Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak
- Trudeau, Müslüman aileden 4 kişinin öldüğü saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi
- İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı
- Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı
- Beyrut'ta 36 metre yüksekten atlayan turist hayatını kaybetti
- F.Bahçe'nin eski hocası Erol Bulut, Cisse ve Thiam'ı Gaziantep'e transfer ediyor
- Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti
- Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz
- Başakşehir, Mehmet Topal ile yollarını resmen ayırdı
- Pakistan'da doktor kılığına giren güvenlik görevlisinin ameliyat ettiği yaşlı kadın hayatını kaybetti
- Bülent Ersoy, Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
- 'Bosna Kasabı' Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
- Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, annesini kaybetti
- Normalleşme sonrası Bodrum sahilleri doldu taştı
- Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi