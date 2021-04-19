8.Gün sahur menüsü! 20 Nisan Salı 2021 Ramazan sahur menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının sekizinci sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye hab

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının sekizinci sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

8.GÜN SAHUR MENÜSÜ!

- Mısır Unlu- Peynirli Kahvaltılık

- tavuk suyuna çorba

- 2 haşlanmış yumurta

- 1 bardak çay

- domates, salatalık

- lor peyniri, zeytin

- yeşillik

- 1 hurma, 2 ceviz

- Bol su

MISIR UNLU- PEYNİRLİ KAHVALTILIK

Çok az malzeme ile hem sağlıklı hem de lezzetli poğaçamsı olan bu tarifi sahurlarınızda yapabilirsiniz. Tadı muhteşem oluyor. Yapması da çok basit ve zaman almıyor.

Mısır Unlu- Peynirli Kahvaltılık için gerekli malzemeler (6 adet çıkıyor)

- 1 su bardağı mısır unu

- 1/4 su bardağı irmik

- 1 su bardağı kaynar su

- 1 tatlı kasığı tuz

- eriyen bir peynir (ben dil peyniri kullandım)

- pişirmek için biraz zeytinyağı

Mısır Unlu- Peynirli Kahvaltılık yapılışı;

-Öncelikle mısır unu, irmik, tuz bir kaba koyun ve karıştırın.

-Ardından kaynar su ilave edin.

-Elde ettiğiniz hamurun ele yapışmaması gerekiyor. Yapışırsa biraz daha mısır unu ekleyebilirsiniz.

-6 parçaya bölüp içine peynir koyup yuvarlayın.

- üstünden biraz bastırarak zeytinyağı ile yağladığınız tavada arkalı önlü pişirin.

Afiyet olsun!