8 gün önce kalp krizinden öldü, bugün de iş yeri yandı
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8 gün önce kalp krizinden öldü, bugün de iş yeri yandı

8 gün önce kalp krizinden öldü, bugün de iş yeri yandı
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

DÜZCE'de bir oto lastik tamirhanesi, lastiklerin tutuşması sonucu alev alev yandı.

DÜZCE'de bir oto lastik tamirhanesi, lastiklerin tutuşması sonucu alev alev yandı. İş yeri sahibi Mustafa Bokzurt'un 8 gün önce dükkanında kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Olay, saat 22.30 sıralarında Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi üzerindeki oto lastik tamirhanesinde meydana geldi. 17 Temmuz tarihinde iş yerinde ölü olarak bulunan, yapılan otopsisinde kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği anlaşılan Mustafa Bokzurt'a ait lastik tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tamirhane içerisinde ve yanında bulunan lastiklere sıçradı. Alevleri görenlerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. İş yeri hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


8 gün önce kalp krizinden öldü, bugün de iş yeri yandı
8 gün önce kalp krizinden öldü, bugün de iş yeri yandı
8 gün önce kalp krizinden öldü, bugün de iş yeri yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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