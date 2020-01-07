8 göçmeninin öldüğü tekne faciasının şüphelisi böyle yakalandı
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8 göçmeninin öldüğü tekne faciasının şüphelisi böyle yakalandı

Muğla'da teknenin batması sonucu 8 göçmenin hayatını kaybettiği olayın şüphelisinin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yakalandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

07.01.2020 13:35 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:49
8 göçmeninin öldüğü tekne faciasının şüphelisi böyle yakalandı

'da teknenin batması sonucu 8 göçmenin hayatını kaybettiği olayın şüphelisinin Uluslararası Havalimanı'nda yakalandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Muğla'nın ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği olayın baş şüphelisi, 'ya kaçmak isterken Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yakalanmıştı. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, şüphelinin pasaport kontrolünden geçip uçağa gittiği sırada polis ekipleri tarafından yakalandığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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