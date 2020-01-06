8 göçmenin öldüğü tekne faciasının baş şüphelisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » 8 göçmenin öldüğü tekne faciasının baş şüphelisi yurt dışına kaçarken yakalandı - Haberler

8 göçmenin öldüğü tekne faciasının baş şüphelisi yurt dışına kaçarken yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği olayın baş şüphelisi, Kosova'ya kaçmak isterken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

06.01.2020 23:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:21
8 göçmenin öldüğü tekne faciasının baş şüphelisi yurt dışına kaçarken yakalandı

'nın ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği olayın baş şüphelisi, 'ya kaçmak isterken Havalimanı'nda yakalandı.


Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 2 Ocak günü saat 01.35 sıralarında 15-20 düzensiz göçmeni taşıyan tekne batmış ve 3'ü kadın, 5'i erkek 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti. Göçmenlerin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatan Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, insan kaçakçılığı yapan örgütün lideri ve baş şüphelisi Ömer Yılmaz'ı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ömer Yılmaz'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kosova'ya kaçacağı bilgisine ulaştı. Havalimanı polisinin desteğiyle yapılan operasyonda, Ömer Yılmaz pasaport kontrolünün ardından uçağa binmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler