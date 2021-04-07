8 göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

8 göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
8 göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken bindikleri teknenin su alması nedeniyle batmaya başlayıp, sürüklenen 8 düzensiz göçmenin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botlar yetişti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken bindikleri teknenin su alması nedeniyle batmaya başlayıp, sürüklenen 8 düzensiz göçmenin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botlar yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi kıyılarından açılan Afrikalı 8 düzensiz göçmenin üzerinde oldukları fiber teknenin su almaya başladı. Düzensiz göçmenler, bir süre sonra teknenin sürüklenmeye başlamasıyla Sahil Güvenlik birimlerini arayarak yardım talebinde bulundu. Kısa sürede göçmenlerin yerini tespit eden bir Sahil Güvenlik botu sığınmacıları kurtardı. Cunda Adası'na getirilen 8 düzensiz göçmene Sahil Güvenlik askerleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 8 göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 08:16:01. #1.14#
title