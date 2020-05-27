8. Fetih Kupası yarın başlıyor Türkiye'nin sosyal mesafeli ilk spor turnuvası '8. Fetih Kupası' yarın başlıyor, okçular sahaya iniyor.

Türkiye'nin sosyal mesafeli ilk spor turnuvası '8. Fetih Kupası' yarın başlıyor, okçular sahaya iniyor.

Türkiye'de kontrollü sosyal hayata geçişte düzenlenen ilk spor turnuvası '8. Fetih Kupası' yarın başlıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Okçular Vakfı tarafından İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen turnuva aynı zamanda dünyada okçuluk alanında düzenlenen ilk spor müsabakası olacak. Aralarında Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan gibi milli okçuların da bulunduğu 128 en iyi sporcunun yarışacağı Fetih Kupası için yoğun tedbirler alındı. Milliler "Uzun zamandır bu anı bekliyorduk. Tekrar sahalarda olmak çok heyecan verici. Bu sıkıntılı zamanlardan sonra Fetih Kupası bizler için çok büyük moral oldu" mesajı verdi.

Dev final 29 Mayıs'ta

Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü tesislerinde düzenlenecek organizasyon; İstanbul'un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs'taki final müsabakalarıyla sona erecek. Her yıl uluslararası düzenlenen ancak bu sene pandemi nedeniyle ulusal ölçekte gerçekleştirilecek 8. Fetih Kupası'nda sporcular; geleneksel ve modern okçuluk olmak üzere 2 dal ve 6 kategoride dereceye girmek için boy gösterecek.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Korona virüs tedbirleri kapsamında mücadeleler sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sporcular maskeleri ile yarışma sırası bekleyecek, atışlarda ise saha yerleşiminde 1.5 metre sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Yarışan sporcular ayrı ayrı kapılardan müsabaka yerinden ayrılacak, oklar da dezenfekte edilecek. Öte yandan ödül takdimi sırasında sporculara temas olmayacak. Protokol ödülünü sahnede bulunan masaya bırakacak ve sporcu ödülünü kendisi alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA