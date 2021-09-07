8 Farklı dosyadan aranan şahıs kanepede saklanırken yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası olan ve il genelinde 8 farklı dosyadan faili firar olan şahıs, polisin düzenlediği operasyonda kanepenin arkasında saklanır halde bulundu.

Kayseri'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası olan ve il genelinde 8 farklı dosyadan faili firar olan şahıs, polisin düzenlediği operasyonda kanepenin arkasında saklanır halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre kentte yaşanan hırsızlık olaylarının azaltılması ve aranan şahısların yakalanması için; Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Hırsızlık Büro Amirliği ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ortak çalışma yürütüldü. Hakkında 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma' ve 'Cebir Şiddet veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından yakalama emri ile aranan, hakkında 14 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve il genelinde 'Kasten Yaralama', 'Güveni Kötüye Kullanma', 'Tehdit', 'Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı' suçlarından 8 ayrı dosyadan faili firar olarak aranan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. M.A.'nın A.T.'ye ait Germir Mahallesi'ndeki ikamette saklandığını tespit eden ekipler, ikamete operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda M.A., kanepenin arkasına saklanır halde yakalandı. Yapılan aramalarda Adana'dan ve Kayseri'den olmak üzere 'Güveni Kötüye Kullanma' suretiyle çalıntı olan 2 adet araç ele geçirildi. Ayrıca; 5 adet bisiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 3 adet TV, 12 adet çeşitli markalarda telefon, ev eşyaları ve hırdavat malzemeleri ile birlikte aynı ikamette 4 adet tüfek, 1 adet tabanca ve bunlara ait 175 adet av tüfeği kartuşu, 14 adet kuru sıkı fişeği ve 2 adet 6136 sayılı kanun kapsamına giren fişek elde edildi. İkamet sahibi A.T. hakkında soruşturma başlatılırken M.A. ise işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı