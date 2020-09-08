8 Eylül Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 8 Eylül Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Eylül'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Eylül Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2631258

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah GÖL, KIBRIS, ÇARŞIBAŞI, ÖDÜL sk/ YAVUZ SELİM mah ALTUĞ, BAŞKALE, CANİK, DOĞANYOL, EFLAK, ELÇİN, EŞREF, HALAY, HARZEMŞAH, HOŞSEDA, KALAMIŞ, KIBRIS, MARMARA, NAİM, SARAL, YURDAER, YURDAKUL sk bölgelerinde 08/09/2020 01:00:00 - 08/09/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2632708

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ERGİN, GÜLZAR, KIBRIS, VEDA sk/ YAVUZ SELİM mah ALTUĞ, AYTEKİN, AÇANGÜL, BADEMLİK, BAŞKALE, BERKKAN, CANİK, EFLAK, ELÇİN, EŞREF, FATİH, GÖLHİSAR, GÖLYAKA, GÜLİBRİŞİM, HARZEMŞAH, HATİPLİ, HOŞSEDA, KIBRIS, KIZILAY, MAKBUL, MEMDUH, MÜLAYİM, NARGÜL, NAİM, OLCAY, ORHANGAZİ, SARAL, SARITAŞ, SERRA, SEVBAN MEHMET, TOLGA, YUMAK, YURDAER, ZÜLFÜ, ÖZBAY, İCLAL sk bölgelerinde 08/09/2020 03:00:00 - 08/09/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2633608

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR, AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOĞAN, AŞIK, BAYRAKTEPE, BOSTANCI, BİNAY, CANSEVER, CENK, DEMİRÖZ, DOĞANÇAY, EMRULLAH, EMİNE, FATİH, FEDAİ, GEDİZ, GÜLYÜZLÜ, GÜZELYURT, KAPTANPAŞA, LALELİ, MEŞEDİBİ, NAMZET, NARGİLE, NAĞME, NEVİN, SENCER, SIĞLA, TOPRAKLI, TUNAHAN, TÜMEN, UMURBEY, YANKI, YAZGÜLÜ, YEŞİLPINAR, YILDIZLI, YÖRE, YÜZÜNCÜYIL, ZÜHRE, ÇALIŞ, ÇAMDİBİ, ÇAĞLAGÜL, ÖZGEM, ÜRGÜP, İLKNUR sk/ NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT, AĞADERE, FATİH sk/ İSLAMBEY mah ABDÜLHAMİT, BİRCAN, ESAT, FATİH, GÜLVEREN, KAŞIKÇI, KÜHEYLAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 08/09/2020 05:00:00 - 08/09/2020 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2630539

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AHENK, BARIŞCAN, CANSOY, DÜZLÜK, ERGÜN, KARAMAN, NAMAZGAH, OVA, TAHTAKALE, YILDIZTEPE, ÖNCÜ sk bölgelerinde 08/09/2020 09:00:00 - 08/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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