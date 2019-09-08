8 eylül pazar dha spor gündemi
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI19.30 Milliler, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşacak.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI
19.30 Milliler, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 Milliler, Moldova maçının hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
20.00 Sarı-lacivertliler, deplasmanda Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY
Takım izinli
BEŞİKTAŞ
Takım izinli
BİNİCİLİK
Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası tamamlanacak.
MOTOKROS
Afyon'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası ödül töreniyle sona erecek.
- TFF 2'nci Lig'de 2'nci hafta maçları oynanacak.
HAZIRLIK MAÇLARI
17.00 İstanbulspor - Medipol Başakşehir
17.00 MKE Ankaragücü - Desna
17.00 Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor