8 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Eylül Çarşamba Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?
8 Eylül Çarşamba günü bugün Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 8 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Eylül Çarşamba Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? İşte detaylar...
MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 8 Eylül 2021 Çarşamba Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...
MASTERCHEF 8 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?
Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda aşağıdaki yemeklerin yapılmasını istedi. İşte karşınızda Masterchef 8 Eylül dokunulmazlık oyunu sokak yemekleri menüsü: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
- Nohut Dürüm
- Balık Ekmek
- Goralı
- Islak Hamburger
- Kumpir
- Halka Tatlısı
- Bici Bici
8 EYLÜL MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR
Bugün sokak yemekleri yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir:
- Nohut Dürüm : KIRMIZI TAKIM kazandı
- Balık Ekmek : MAVİ TAKIM kazandı
- Goralı : MAVİ TAKIM kazandı
- Islak Hamburger : KIRMIZI TAKIM kazandı
- Kumpir : KIRMIZI TAKIM kazandı
- Halka Tatlısı : MAVİ TAKIM kazandı
- Bici Bici : MAVİ TAKIM kazandı
SONUÇ
Şuanda skor 3-3 oldu. Bici Bici tatlısını kazanan takım 1. dokunulmazlığı da kazanmış olacak. Henüz son tatlı sonuçları açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz...
Mavi takım 4-3 kazandı. Birazdan kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.
MAVİ TAKIM 4 - 3 KIRMIZI TAKIM
Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Mavi takım kazandı.