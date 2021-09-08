8 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Eylül Çarşamba Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

8 Eylül Çarşamba günü bugün Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 8 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Eylül Çarşamba Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? İşte detaylar...