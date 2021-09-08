8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nde mesaiye egzersiz yaparak başladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nde mesaiye egzersiz yaparak başladılar

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Sağlık

8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nde mesaiye egzersiz yaparak başladılar Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü personeli, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'ne dikkat çekmek amacıyla mesaiye egzersiz yaparak başladı.

8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nde mesaiye egzersiz yaparak başladılar

KIRKLARELİ - Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü personeli, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'ne dikkat çekmek amacıyla mesaiye egzersiz yaparak başladı.

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve sağlık çalışanları, Dünya Fizyoterapistler Günü'ne dikkat çekmek amacıyla mesaiye egzersiz yaparak başladı. Müdürlük bahçesinde gerçekleşen etkinlikte Fizyoterapist Nilgün Pehlivan'ın öncülüğünde 30 dakika egzersiz yapıldı.

Dünya Fizyoterapistler Gününe dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, "Bu gün Dünya Fizyoterapistler günü. Bizde Fizyoterapist arkadaşlarımızın gününü kutluyoruz. Bu güne dikkat çekmek için Fizyoterapistimizin eşliğinde sabah ısınması yaptık. Mesaimize ısınarak ve soğuyarak başlamış olduk. Hareketli hayata merhaba diyoruz ve hayatımıza mutlaka hareketli yaşamı koyalım istiyoruz" dedi.

Fizyoterapist Nilgün Pehlivan, tüm meslektaşlarının gününü kutladığını belirterek hareketli hayatın herkes için önemli olduğunu söyledi. Pehlivan, korona virüsü pandemi döneminde herkesin hareketsiz kaldığını vurgulayarak, "Bu gün böyle bir etkinlikte bulunmaktan çok mutluyum. Şimdi hareketli hayat herkes için çok önemli ve biz sağlıklı hayat merkezlerinde insanlara bunları aşılamak için çabalıyoruz. Sağlık için hareket etmeliyiz, sağlığımız korumak, geliştirmek için hareket etmeliyiz. Egzersiz bu nedenle çok önemli. Özellikle Covid-19 pandemi sürecinde oldukça hareketsiz kaldık. Bu hareketsiz kaldığımız süreçte insanlar evlerinde sağlıklarını yitirdiler. Pek çoğu hastalığa yakalandı. Bu dönemde yine egzersizin başında da yaptık hep birlikte göstermeye çalıştık. Nefes egzersizleri, solunum egzersizleri çok önemli herkes için çok önemli. Bunları öğretmeye çalışıyoruz herkese umarım faydalı olmuşuzdur" dedi.

8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nde mesaiye egzersiz yaparak başladılar
8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nde mesaiye egzersiz yaparak başladılar
8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nde mesaiye egzersiz yaparak başladılar
8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nde mesaiye egzersiz yaparak başladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Derya Şensoy Rasim Öztekin
Spor Marcao Cristiano Burak Yılmaz Samet Aybaba Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nde mesaiye egzersiz yaparak başladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 13:07:53. #1.14#

title