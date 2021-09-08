8 Eylül Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

8 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Eylül'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesintisi yaşandı mı? Bugün elektrik kesilecek mi?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 8 Eylül Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Eylül Çarşamba İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 6752397

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPEREN, ALTINÖZÜ, BAHARDALI, DEMİRAY, DİLBER, FATİH, GÜLNAME, GÜLZAR, HASAN TAHSİN, KALECİK, KIBRIS, MİSAFİR, SERENGÜL, TEBESSÜM, VEDA, İSKENDER, ŞEREFLİ sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 773. sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1392/5. sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6739327

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, YAZGI, ZİHNİ sk/ TAŞOLUK mah CANBEY, DALYAN, FARABİ, GONCA, GÜLŞEN, HALİDE EDİP ADIVAR, NEZAKET, PİR SULTAN ABDAL, SEYYARE, ÖZGENALP, ŞENGÜN sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

NO: 6739325

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKÇA, ATABEK, AYPARE, BAHTİYAR, BERKSU, BİLEN, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, GÖLDERE, GÖÇMENKENT, GÜMÜŞÇAY, GİRAY, HARAÇÇI, HARİKA, KARAGÖZ, KURAL, KUTLU, MENEVİŞ, MOR MENEKŞE, NUH, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SARUHAN, SELANİK, SIRAEVLER, SUNAR, TEMİZ, TEZCAN, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, İSTEMİHAN sk/ KARLIBAYIR mah SEMA sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6752404

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALTINDAL, ALİCENAP, AZADE, CANBERK, ERGİN, GAZEL, GÖL, HASAN TAHSİN, KIBRIS, SERDAR, TUTKU, UĞURLU, YAZI, ÇARŞIBAŞI, ÖDÜL, ŞAKİR ÇEŞME sk/ YAVUZ SELİM mah ALTUĞ, BAŞKALE, CANİK, DOĞANYOL, EFLAK, ELÇİN, EŞREF, HALAY, HARZEMŞAH, HOŞSEDA, KALAMIŞ, KIBRIS, MARMARA, NAİM, ORHANGAZİ, SARAL, YURDAER, YURDAKUL sk bölgelerinde 08/09/2021 11:00:00 - 08/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6752407

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPEREN, BİHTER, CANBERK, ERGİN, HASAN TAHSİN, KIBRIS, PALANGA, TUTKU, VEDA sk/ YAVUZ SELİM mah ALTUĞ, AYTEKİN, AÇANGÜL, BERKKAN, CANİK, ELÇİN, FATİH, GÜLİBRİŞİM, HARZEMŞAH, HATİPLİ, HOŞSEDA, KIBRIS, KIZILAY, MAKBUL, MEMDUH, MÜLAYİM, NARGÜL, NAİM, OLCAY, ORHANGAZİ, SARITAŞ, SERRA, SEVBAN MEHMET, TOLGA, YUMAK, YURDAER, ZÜLFÜ, ÖZBAY, İCLAL sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 911. sk bölgelerinde 08/09/2021 12:00:00 - 08/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...