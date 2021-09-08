8 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 8 Eylül Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31592 sayılı Resmi Gazete
8 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Eylül Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 8 Eylül 2021 Çarşamba Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?
Resmi Gazete bu günün kararları neler? 8 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Eylül Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
9 EYLÜL ÇARŞAMBA RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:?4480)
–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:?4481)
–– Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Kurulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4482)
YÖNETMELİK
–– Selçuk Üniversitesi Genetik ve Hücre Teknolojilerine Dayalı Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:?2021/44)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2016/23696 Başvuru Numaralı Kararı
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a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri