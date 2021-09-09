8 Eylül 2021 Haberleri
8 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Ozan Tufan'ın Watford taraftarlarına İngilizce mesajı sosyal medyayı ikiye böldü
- Denizlerin esrarengiz yaratığı! Ağzını bedeninden katbekat daha fazla açıp, önüne geleni yutuyor
- HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak aday fikrine açığız
- Miss Turkey 2021 birincisi seçilen Dilara Korkmaz tacını taktı
- Şenol Güneş'in akıbeti belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıya çağırdı
- Aşılamanın düşük olduğu Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yoğun bakım servisleri dolup taştı
- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum
- Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 3. dozlar 5-6 ay sonra yapılmalı
- Son Dakika! Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti, 23 bin 914 yeni vaka tespit edildi
- Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a olay gönderme: Katar'ın sıcak havası adalesine iyi gelmiştir
- Son Dakika! Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Öğrencilerimizin durumunu yakından izleyeceğiz
- Sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini vurdu! Çevredekilere 'Yaklaşırsanız sizi de vururum' dedi
- Meteoroloji'den Perşembe için şiddetli sağanak uyarısı! Onlarca şehrimizi etkileyecek
- Taliban'dan ABD'yi kızdıracak karar! Yeni geçici hükümetin yemin töreni 11 Eylül'de yapılacak
- Son Dakika: Galatasaray, Gustavo Assunção'yu resmen kadrosuna kattı
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alması için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
- 10 aylık yasak sona erdi! Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatı yasağını kaldırdı
- Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü
- Uzmanlar Mu varyantının en yaygın 3 belirtisini paylaştı: Yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat kaybı
- Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi
- Daha yeni sahneye çıkmıştı! Aslan'ın genç yeteneği Barış Alper, ameliyat olacak
- İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda
- Area Başkanı Murat Karan paylaştı! CHP, girdiği iki tartışma sonucu anketlerde zirve yaptı
- Kemal Kılıçdaroğlu park açılışında tüm CHP'li belediye başkanlarına verdiği talimatı paylaştı: Pozitif ayrımcılık yapın
- Taliban kadınlara nefes aldırmamakta kararlı! Şimdi de kriket oynamalarını yasaklıyor
- Ali Koç dediğini yaptı! Sinan Gümüş gönderilmedi ve Dereağzı'nda tek başına çalışacak
- Şiddet mağduru anne ve kadın ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan etti
- Başakşehir, Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen kadrosuna kattı
- 17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada 'ikinci eş' olarak bahsedildiği videoda ortaya çıktı
- 'ABD para verip Afganları Türk vatandaşı yaptırdı' iddiasına kesin dille yalanlama: Ödeme usulü ile vatandaşlık kazanılmaz
- Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davada el ele verdi! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası
- Serhat Akın'dan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim
- Ruslar tuzağa düştü! İstihbaratçıların sabah operasyonuyla kıskıvrak yakalandılar
- Aşı yaptırmayan iki anne koronadan öldü! Geride 3 bebek öksüz kaldı
- Ülkeden kaçan Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum
- MEB kılavuzu paylaştı! Öğrenci pozitif vaka çıkması halinde okula devam edemeyecek
- Mersin'de yetiştirilen ejder meyvesi, Amerikan askerlerine gönderiliyor
- Yıldız Tilbe aşı olduğu iddialarını yalanladı: Olmadım ve asla olmayacağım
- Fenerbahçe'nin sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e gönderildi
- 19 bin 500 karayolu işçisinin toplu iş sözleşmesi imzalandı