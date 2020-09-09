8 Eylül 2020 Haberleri
8 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
09.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 09.09.2020 00:20
- Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın, 'AK Partili misiniz?' sorusunu yanıtladı
- Koronavirüsün nedenini eşcinsel evliliklere bağlayan Patrik Filaret'in testi pozitif çıktı
- İzmir'de hastane doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde
- Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu
- Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu
- İkinci koronavirüs dalgası, kış ayları yerine gelecek ilkbaharda ortaya çıkabilir
- Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi transferinden 2.6 milyon euro pay alacak
- Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi
- Bakan Pakdemirli: 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık
- Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de 2019/20 sezonunun en iyi 11'ine seçildi
- Büyükçekmece'de karakola rüşvet baskınının görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı
- Yasakları hiçe sayan koronavirüs hastası kadın, denize girdi
- Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı
- Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan, hayatını kaybetti
- Malatya'da meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek arası riskli hale geldi
- Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı
- Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma araçlarını saat 11:00-15:00 arası kullanabilecek
- Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı
- Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1'i ağır 21 kişi yaralandı
- Napoli, City'ye gitmeye hazırlanan Koulibaly yerine Galatasaray'ın eski oyuncusu Denayer'i istiyor
- Son Dakika: Gaziantep'te zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 7 yaralı
- Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
- Milli Eğitim Bakanlığı, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı
- 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti
- Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın 'Demokrasi İttifakı' çağrısına yanıt: Demokratik uzlaşmayı önemsiyoruz
- Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 1761 yeni vaka tespit edildi
- Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı
- Sürücüsünün kontrolünden çıkan tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
- Adana'da bir kadın, tartıştığı amcasını bıçakla yaraladı
- İşten çıkış saatinde yaşanan yoğunluk metrobüslerde sosyal mesafeli yolculuğu unutturdu
- Yaşlı adamı öldüren cinayet zanlısından ilginç savunma: Domuz sandım, ateş ettim
- Son dakika: Malatya'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
- Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler
- Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı
- Beşiktaş, Nazım Sangare'yi transfer etmek için teklifini yaptı
- Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine evde devam edilecek
- Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti
- Inter, Roma'dan Aleksandar Kolarov'u 1.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı
- Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi
- Fren yerine gaza basan sürücü, kadını iki araç arasına sıkıştırdı