8 ekim salı dha spor gündemi

08.10.2019 09:30

Eczacıbaşı VitrA'da Hande Baladın, Tijana Boskovic ve Yeon-Koung Kim, beş kulvarda da şampiyonluk hedefliyor

Hande Baladın: Tüm kupaları kazanmak istiyoruz

"Oyuncular ve ülkemiz için inanılmaz bir turnuvaydı"

Tijana Boskovic: Kaliteli bir takım olduğumuzun farkındayız

Yeon-Koung Kim: İki taraf için de zor bir maç olacak

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.30 A Milliler, Arnavutluk maçı hazırlıklarına devam edecek.

KADIN A MİLLİ TAKIMI

Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçı (A Grubu)

16.00 Türkiye - Slovenya (Kocaeli)

FUTBOL FEDERASYONU

16.00 TFF Yönetimi, 2020 Şampiyonlar Ligi finali evsahipliği konusunda UEFA ve üyelere bilgilendirme toplantısı yapacak.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı ekip izinli.

TRABZONSPOR

Bordo-mavili takım izin yapacak.

FUTBOL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklanacak.

Kaynak: DHA