8 Ekim 2019 Haberleri
8 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
09.10.2019 00:22
- Fotoğraf stüdyosu sahibi, kıyafetlerini değiştiren kadınların görüntülerini gizli kamerayla kaydetti
- Suriye'den çekilme kararı sonrası Trump 'çok gizli' toplantıya çağrıldı
- Doktor ile hasta yakını arasında 'Senin karın tam bir edepsiz' tartışması
- Prof. Dr. Ortaylı: İstanbul, Türkiye'nin ekonomik başkentidir ama bunun değişmesi lazım
- Nusret Gökçe, İstanbul'un göbeğinde üstsüz koştu
- Abdülkadir Parmak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek!
- Muğla'da peş peşe depremler! Panik yarattı
- Alp Navruz'dan Burak Özçivit'e yemek göndermesi: Hoş değil
- Motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Pentagon'dan Güvenli Bölge Harekatı açıklaması: Askerlerimizi çektik
- Kendall Jenner, reklam yüzü olduğu iç çamaşırı firması için objektif karşısına geçti
- Aziziye Tabyası'nda mayolu fotoğraf çektiren kadın gözaltına alındı
- Suriye sınırına sevkiyat! Askeri konvoy sınıra korna ve sirenlerle geldi
- Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun hocası kovuldu!
- Millî Savunma Bakanlığı operasyonun adını açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır
- Hükümet karşıtı gösterilerin salladığı Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi
- Sırbistan Cumhurbaşkanı, resmi karşılamada Hidayet Türkoğlu ile boy ölçüştü
- Topkapı durağı yakınlarında yaşanan metrobüs arızası seferleri aksattı
- Son model telefonuyla ceviz kıran Doğa Rutkay tepki topladı
- 19 yaşındaki genç kıza, öz babasından işkence! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan Türkiye'ye tehdit: Cehennemden gelme yaptırımlar takip edecektir
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- Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
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- Teröristbaşı Salih Müslim'den küstah sözler: Operasyon olursa bütün gücümüzle direneceğiz
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- Teröristbaşı Salih Müslim: ABD askerleriyle birlikte çalışmaya devam ediyoruz
- Suriye'de toplanan aşiret liderlerinden Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata destek geldi
- Güzel oyuncu Burcu Binici iç çamaşırlı cesur pozuyla takipçilerini büyüledi
- Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj: Eskisinden daha iyi dönmek için her şeyimi vereceğim
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'komando' paylaşımı: Engel tanımaz aşarız
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- Slimani, Fransa'da Eylül ayının en iyi oyuncusu oldu