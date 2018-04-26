8. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Start Aldı

Van'da Ajans Asya Fuarcılık tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen ve dört gün sürecek olan 'Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, çeşitli illerden 121 firma katıldı. Fuarın açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van'ın hayvancılıkta ülkenin önemli merkezi olduğunu ifade etti. Devlet olarak hayvancılığın gelişmesi için çok gayret ettiklerini vurgulayan Zorluoğlu, "Bu sene Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin kararıyla sadece Van'da değil tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaylalarla ilgili önemli bir karar aldık. Yayla ve meralardaki bütün sınırlamalar kaldırıldı. Biz de Van'daki yayla ve meraları çiftçilerimizin kullanımına açtık. İnşallah bu sene Van'ımızın yayla ve meraları daha fazla hayvanla dolup taşacak ve hayvancılık Van ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır" dedi.

Fuar ile ilgili açıklamada bulunan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, "Bugün Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük ama Türkiye'nin de kendi ölçeğinde en verimli fuarını açtık. Geçen sene 51 bin 852 kişi fuarımızı ziyaret etmişti. Bu sene hedefimiz 60 bin kişinin fuarımızı ziyaret etmesi ve inşallah o doğrultuda gidecektir. İlk gün olmasına rağmen katılım gayet güzel. Sabah 10.00 itibariyle ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Bu gün akşama kadar 15 bin ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Beklentilerin üzerinde bir taleple karşı karşıya kaldıklarını dile getiren firma yetkilileri de, ilk gün olması hesabıyla ziyaretçilerin normal olduğunu ama hafta sonunda yoğun bir katılım beklediklerini sözlerine eklediler.

Fuara kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreni,'En güzel kuzu, en güzel buzağı, en güzel oğlak ve Van peyniri yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile süren program, kurdele kesimi ve stantların gezilmesi ile sona erdi. - VAN