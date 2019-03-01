8 Dhkp-C'liden 6'sı Tutuklandı

Haber: Çağatay KENARLI/İstanbul DHA

Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 DHKP-C'liden 6'sı çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Şubat'ta Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DHKP-C'li 8 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve başına 1 milyon lira ödül konularak Yeşil Kategoride aranan örgütün sözde genel sekreteri Ümit İlter, örgütün Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve başına 300 lira ödül konularak Gri Kategoride aranan Emel Yeşilırmak, İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve başına 300 lira ödül konularak Gri Kategoride aranan İbrahim Gökçek, örgütün sözde Halkın Hukuk Bürosu Sorumlusu Barkın Timtik, örgütün sözde Halkın Mühendis Mimarları Sorumlusu Barış Yüksel tutuklandı. Operasyon sırasında binada gözaltına alınan Betül V. ve Sultan G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA