8 devesini birbiriyle güreştirerek antrenman yaptırıyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde deve yetiştiren ve deve güreşi yaptıran Rıdvan Zeybekoğlu (27) pandemiden dolayı maddi ve manevi zarar gördüğünü söyledi.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde deve yetiştiren ve deve güreşi yaptıran Rıdvan Zeybekoğlu (27) pandemiden dolayı maddi ve manevi zarar gördüğünü söyledi. Zeybekoğlu, deve güreşinin salgından dolayı yasaklanmasına rağmen hayvanlarına düzenli antrenman yaptırdığını belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle deve güreşleri de iptal edilen etkinlikler arasında yer aldı. Çanakkale'nin Bayramiç ilesinin Pınarbaşı köyünde 10 yıldır deve yetiştirip, güreştiren Rıdvan Zeybekoğlu, salgın nedeniyle deve güreşleri iptal edilince evinin bahçesini antreman sahasına dönüştürdü. 8 devesi olduğunu belirten Zeybekoğlu, hayvanlarını birbiriyle güreştirip heyecanı canlı tuttuğunu ve bu sayede antrenmanlarını da aksatmadığını anlattı.

'DEVELER BİRBİRİNE ZARAR VERİYOR'Uzun süre kapalı ve hareketsiz kalan develerin, birbirine zarar verdiğini belirten Rıdvan Zeybekoğlu, "Salgından dolayı deve güreşleri geçen sene yapılmadı. Bu yıl da belli değil. Develer güreşemediği için birbirlerine zarar veriyor. Çünkü develerin güreşmesi, içgüdüseldir. ya kendini ısırıyor ya da birbirlerini hırpalıyorlar. Biz de kendilerine daha fazla zarar vermemeleri için develerimizi birbiriyle güreştiriyoruz. Böylelikle hırslarını alarak rahatlıyorlar. İnşallah seneye pandemi geçer, deve güreşleri devam eder" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı